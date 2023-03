Formazioni ufficiali: c’è Dodò, davanti tridente Ikone-Cabral-Saponara

Manca sempre meno al fischio d'inizio del match tra Cremonese e Fiorentina e, come di consueto, sono uscite le formazioni ufficiali per la gara. Vincenzo Italiano, viste le fatiche del giovedì di coppa ha effettuato alcune rotazioni, con Mandragora e Barak che tornano titolari in mezzo al campo, e Saponara e Cabral che si sono ripresi il posto da titolare in avanti. Questo l'undici viola: