Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Cabral titolare, c’è Amrabat

Ecco le scelte di Dionisi e Italiano per la l'ultima giornata di campionato di Serie A. In porta ancora Cerofolini

Sono uscite le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, ultima giornata di campionato. Italiano sceglie Cabral in attacco, da capire come interpretare la scelta in ottica Praga. Possibile una staffetta, oggi, a gara in corso con Jovic. A centrocampo si rivede Amrabat, a riposo Biraghi, Mandragora, Bonaventura e Nico Gonzalez, oltre a Terracciano.