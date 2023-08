Le Formazioni ufficiali di Rapid Vienna e Fiorentina, sfida valevole per l'andata del playoff di Conference League

La Fiorentina è pronta ad inaugurare la propria stagione europea, a Vienna in casa del Rapid. Rispetto alla gara di Marassi contro il Genoa, Italiano cambia soltanto l'indisponibile Kayode per il brasiliano Dodo, confermati gli altri dieci undicesimi. Anche per la formazione austriaca nessuna sorpresa: la formazione è quella anticipata oggi su vari giornali sportivi.