Secondo quanto appreso dai nostri inviati allo Stadio Artemio Franchi, Martin Caceres non sarà del match questa sera. L’uruguaiano ha infatti accusato un problema muscolare durante la rifinitura pre-partita, in via precauzionale Prandelli ha quindi optato per Venuti. Vedremo se domani verranno effettuati gli esami del caso, eventuali sviluppi sempre su Violanews.com

