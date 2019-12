Fonseca: “A Firenze trasferta difficile. L’assenza di Chiesa? Non cambia nulla”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Roma, queste le sue dichiarazioni:

Sappiamo che una partita in trasferta a Firenze è sempre difficile per noi. Hanno una buona squadra con giocatori forti. Hanno fatto bene contro l’Inter. Sarà una partita difficile. Dovremo essere molto concentrati. Non sappiamo se Chiesa giocherà o meno, ma non cambia nulla per noi. Smalling sta bene, è un opzione concreta. Con Florenzi parlo solo di Roma, mai di nazionale o altro.