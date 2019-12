Florenzi vuole l’Europeo: Fiorentina ed altre due italiane sulle sue tracce

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il futuro di Alessandro Florenzi rimane un mistero. Dopo le forti tensione delle settimane passate, al momento è in atto un programma di distensione tra la Roma ed il calciatore stesso. Il suo minutaggio e la sua considerazione agli occhi dell’allenatore sono indiscutibilmente aumentati, ma non abbastanza secondo l’entourage di Florenzi. Il ragazzo vuole fortemente l’Europeo e per raggiungerlo è pronto ad indossare un’altra maglia. Le pretendenti non mancano, Fiorentina, Cagliari e Milan da tempo sono sulle sue tracce.