Fonseca (s. stampa): “Era importante vincere, lo abbiamo fatto bene”

Al termine di Fiorentina-Roma, l’allenatore ospite ha parlato in sala stampa:

E’ importante reagire, capire ciò che si sbaglia e migliorare. La squadra ha fatto una buona gara, era difficile vincere qui contro un buon avversario, lo abbiamo fatto bene. La strategia può cambiare via via, oggi abbiamo fatto bene. Con Diawara abbiamo qualcosa in più difensivamente, ha recuperato tanti palloni tenendo sempre una buona posizione. Veretout credo abbia un problema muscolare, lo valutiamo domani. Siamo sette squadre per quattro posti Champions, ora è importante solo pensare alla prossima partita e recuperare giocatori.