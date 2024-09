Focus, Quarto Tempo documentario con la Fiorentina Special. Le parole di Commisso

L'evento è il primo festival del calcio sociale in Italia. Esso è nato con l’obiettivo di esaltare l’importanza dei valori di solidarietà e inclusione tramite lo sport e la socialità. Una cornice ideale in cui raccontare come i calciatori diversamente abili della Fiorentina Special trovano in QuartoTempo un luogo aperto a tutti, in cui il calcio si fa strumento di partecipazione e di crescita, personale e collettiva, anche fuori dal campo.