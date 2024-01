Flachi: “Un sacrificio per alzare l’asticella. 1-0 sporchi danno consapevolezza”

L’ex viola Francesco Flachi ha detto la sua a Radio Bruno del momento viola: "Quella di stasera è una partita che ti può permettere di staccare le concorrenti. E' vero che l'anno è lungo, ma vincendo si può lavorare più tranquillamente e dare spazio a situazioni nuove. Vincere oggi significa dare una svolta per sé stessi e per il campionato, ma Italiano non deve cambiare nonostante le assenze. L'identità deve restare quella, i giocatori devono essere bravi a capire dove aggredire gli avversari senza snaturarsi. Quello che ci si aspetta è un cambio da parte degli attaccanti, e che nel 2024 possano dimostrare quello che valgono.

Beltran ha lasciato il segno col Verona, se lo avesse fatto in altre 2-3 partite si poteva essere primi in classifica (ride n.d.r.). Anche se nelle ultime partite non si è vista la solita Fiorentina, vincere soffrendo ti fa crescere a livello di squadra. Mercato? Prendere il giocatore giusto a gennaio non è facile, serve un po' di fortuna. Se si potesse fare un sacrificio, questo è l'anno giusto per alzare l'asticella. Ngonge? Ampliare la rosa non fa fare il salto di qualità, i giocatori che possono fare la differenza sono pochi e in questa Fiorentina ce ne sono solo due come Nico e Bonaventura".