Flachi: “Torreira vuole tornare in Italia. Su Biraghi e Dalbert…”

L’ex viola Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Sono stati accostati nomi importanti, poi bisogna vedere la realtà. Per dire, dopo Thiago Silva è uscito il nome di Ceppitelli… Poi bisogna vedere quanta verità c’è e quanta no. Piatek? Giocatore particolare, non vorrei che i tanti gol segnati al Genoa siano stati un caso isolato. Belotti sarebbe il prototipo ideale del centravanti della Fiorentina, ma il Torino non lo cede. Mandzukic ha carattere e personalità, sia per intimorire gli avversari che per crescere i giovani in squadra. Torreira so che vuole tornare in Italia, sarebbe un bell’acquisto. Se il Torino è interessato, allora anche la Fiorentina ha le sue chance per prenderlo. Se torna Biraghi la Fiorentina ci guadagna, ha fatto una stagione migliore di Dalbert. Se si può migliorare è giusto farlo, ma se abbiamo questi…”.

***Torino, Vagnati: “Torreira? Difficile arrivarci. Belotti per me può restare a vita”***