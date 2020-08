Torino, Vagnati: “Torreira? Difficile arrivarci. Belotti per me può restare a vita”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato in conferenza stampa: “Torreira è un calciatore che non scopro io, ma penso sia difficile arrivare a lui. È stato acquistato a una cifra importante e ha un contratto importante. Belotti? Per me può rimanere a vita. Gli ho parlato e lui è innamorato di questa piazza. Lo stimo veramente tanto sia per le sue qualità tecniche che per quelle umane”.

***Biraghi bis o avanti con Dalbert? Nessuno dei due: a sinistra serve uno alla Vargas***