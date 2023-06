Flachi: “Se vuoi rimanere nella mediocrità va bene Nzola. Altrimenti no”

"Bisogna valutare cosa hanno fatto Cabral e Jovic lo scorso anno. E non è molto. Ma bisogna vedere gli obiettivi stagionali della Fiorentina. Ci sono dei giocatori che più di così non possono dare. Se si vuole arrivare dal settimo posto in su allora va alzata l'asticella. Se si prendesse una punta da 20 gol sarebbe meglio per tutti. Nzola è un buon giocatore, ma da zona destra della classifica. Se si vuole migliorare servono altri nomi. Io mi aspetto che dopo 2 finali si vada a prendere un giocatore che migliori la squadra nel complesso. Al massimo ci siamo alternati con l'Atalanta negli ultimi 2 anni. Nella finale si sono palesati dei limiti."