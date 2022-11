Flachi: “Sabiri è discontinuo, sta faticando quest’anno”

Il parere dell'ex punta viola sul possibile arrivo di Sabiri

Redazione VN

Francesco Flachi è stato ospite a Radio Bruno, ecco le sue parole:

"Contro il Milan se c'è una squadra che meritava era la Fiorentina. Gli episodi non sono andata a nostro favore. La sosta è particolare, c'è il mercato, con il rischio di avere la testa altrove per alcuni. Li deve essere bravo Italiano, certo che dopo aver giocato così tanto, la sosta può far bene. Cabral è possibile che soffra la concorrenza, il non giocare sempre. Per il gioco della Fiorentina una punta ci vuole. Ci sono delle domeniche dove la punta ti risolve la partita, magari anche giocate male."

Su Sabiri? "Con tutto il rispetto di Sabiri, ma se devo migliorare prendo Luis Alberto. Il marocchino è un buon giocatore, ma è discontinuo, tolto il derby dove ha segnato, non ha lasciato molto altro. Ha finito bene l'anno, ma questa stagione non sta giocando su alti livelli. Il suo acquisto può essere fatto anche di prospettiva, bisogna vedere come ritornerà anche Castroivilli, il suo infortunio è tosto, ha dalla sua parte l'età, ma anche a livello mentale vediamo come torna. "

Su Nico sono convinto che il ragazzo non si sia risparmiato. Per arrivare al mondiale al top bisogna giocare. Per me la Fiorentina non ha gestito troppo bene la questione a livello comunicativo, ora il ragazzo va recuperato mentalmente.

Se la Fiorentina ha ambizioni deve spendere, bisogna capire se la Fiorentina vuole arrivare tra la settima e la quarta, o tra la settima e la decima. Sulla trequarti per esempio hai gia Barak e Bonaventura, io spenderei in altri reparti."