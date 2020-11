Flachi: “Iachini ha perso la squadra con la fascia a Chiesa. Prandelli…”

Francesco Flachi (le sue parole sul ritorno di Prandelli) è intervenuto al Pentasport:

Prandelli ha fatto capire cosa sono Firenze e la Fiorentina, ridando voglia ai giocatori. Le responsabilità sono state di tutti, ora i giocatori non avranno alibi. Cesare lo conosciamo tutti, lui conosce la città e saprà dare le giuste motivazioni, cambierà un po’ tutto l’aspetto della squadra, ricomincia la competizione tra i giocatori e può succedere di tutto. Iachini faceva più o meno sempre le stesse scelte, nel finale ha perso credibilità da parte del gruppo. Beppe ha perso totalmente la fiducia dei giocatori quando ha fatto giocare Chiesa con la fascia da capitano prima della cessione alla Juve, non facendo bella figura quando ha detto che non sapeva niente della trattativa. L’atteggiamento dei giocatori cambierà sicuramente, la Fiorentina ha una buona squadra e Prandelli darà una marcia in più a livello mentale e piano piano nasceranno le giuste sintonie di gioco. In attacco servirà un giocatore di peso