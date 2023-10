Flachi: “Nzola è fuori dagli schemi di Italiano. Kayode non era lo stesso”

"Una prestazione come quella di lunedì può lasciare il segno mentalmente. Stasera bisogna cancellare la partita di lunedì, anche perchè poi arriva la sfida contro la Lazio. Le partite come quella di lunedì o come quella contro la Juve si preparano da sole. Penso che la Fiorentina sia un po' stata fregata dalla sosta. Tanti titolari erano fuori . Kayode per esempio mi sembrava totalmente diverso da quello di Napoli, dove aveva fermato Kvara. Peccato perchè la partita contro l'Empoli poteva darti certe cose. Però un passo falso ci può anche stare."

Su Beltran: "La gara di stasera è importante. Ho visto Nzola un po' fuori dagli schemi, la squadra è un po' in difficoltà in avanti. La punta in mancanza di schemi deve risolvere un po' da sola. Beltran potrebbe avere la possibilità di riconfermarsi nelle prossime partite. Perchè se ti bloccano Nico e Bonaventura ci devono essere altri. I giocatori in queste partite devono anche mettere in difficoltà l'allenatore in partite simili"