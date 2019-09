I dubbi di Flachi: “Non capisco perché Pedro vada in Primavera…”

Francesco Flachi, ex viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Pedro? Un giocatore pagato tra i 10 ed i 15 milioni, che ha giocato tra i professionisti, non capisco come possa andare in Primavera. Rimane comunque un professionista, un giocatore vero, che può fare la differenza comunque, anche con una giocata. Formazione? Dopo una bella prestazione come quella di domenica, è normale che venga rischierata la stessa formazione. Secondo me però manca un riferimento offensivo a questa squadra. Atalanta? Si deve sfruttare il fattore Champions, con queste squadre più stanche si devono fare punti”.

