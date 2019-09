Pedro in Primavera, sorpresi da chi si sorprende. L’ultima volta in campo…

Niente Pedro, almeno per ora. I tifosi della Fiorentina dovranno pazientare ancora un po’ prima di vedere in azione l’acquisto più costoso dell’ultimo mercato viola (le cifre dell’affare rivelate nei giorni scorsi da Bittencourt: LEGGI). Sui social c’è già chi solleva dubbi sulla tenuta fisica del brasiliano, ma la sorpresa, casomai, sarebbe stata vederlo in campo dall’inizio contro l’Atalanta. Perché è vero che Pedro si allena da venerdì assieme al resto della squadra, ma questo non significa automaticamente che oggi sia pronto per giocare ai ritmi della Serie A.

C’era da immaginarselo, basta dare un’occhiata al suo recentissimo passato: l’ultima partita con la maglia del Fluminense, infatti, risale al 12 agosto scorso, giorno in cui ha rimediato la lesione tra 1° e 2° grado alla coscia sinistra. Un k.o. da 3/4 settimane, quasi fisiologico per chi – come lui – è reduce da un lungo periodo di inattività sportiva (rottura del crociato anteriore della stessa gamba, agosto 2018). Quasi un mese e mezzo di astinenza dal calcio vero, quello del weekend, motivo per cui Montella ed il suo staff hanno ritenuto opportuno mandarlo in Primavera 1 [CLICCA] per mettere nelle gambe minuti preziosi. Calma e sangue freddo, arriverà anche il momento di Pedro. E INTANTO, CONTRO L’ATALANTA, L’ATTACCO VIOLA POTREBBE ESSERE COMPOSTO COSÌ