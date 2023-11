Flachi: “Punte a secco? C’è il mercato. Con il VP avrei vinto il Pallone d’Oro”

"I tifosi della Fiorentina sono stati dei grandi, per un campigiano come me vanno ringraziati assolutamente. Sabato sarò anche io a Empoli con Batistuta tra gli altri per una grande serata. Il Bologna in questo momento era una delle migliori squadre, importava solo vincere. A San Siro non devi preparare la partita, non è facile. Dopo le soste i meccanismi sono un po' diversi, i titolari sono in nazionale. Ma io ho molta fiducia in questa Fiorentina, se vuole mette in difficoltà tutti. Deve trovare continuità e una punta. Sappiamo quanto è importante, anche per dare imprevedibilità. Bonaventura a 34 anni fa la differenza, e i giovani non hanno la sua continuità. Avessi avuto un centro sportivo come il Viola Park avrei vinto il pallone d'oro, e chi esce da li?"