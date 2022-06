Flachi: “Mi aspetto una Fiorentina competitiva. Cabral e Piatek? Serve altro”

Francesco Flachi, ex viola e Sampdoria, ha parlato di alcuni temi legati alla Fiorentina e di cosa si aspetta dal mercato

L'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare di alcuni temi legati alla squadra viola: "Per la prossima stagione mi aspetto una squadra competitiva. Ci saranno da seguire tre competizioni e uno stop per il Mondiale molto lungo. Sarà un'annata insolita, che mai è capitata nella storia del calcio. Speriamo di trovare una Fiorentina all'altezza".