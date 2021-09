Flachi: “L’entusiasmo il giocatore in più con Italiano. Viola Park inciderà”

L'ex viola parla del momento della Fiorentina, tra gli investimenti di Commisso e l'entusiasmo portato da Italiano

Intervenuto a Italia 7durante 30° Minuto, l'ex viola Francesco Flachi ha commentato il momento della Fiorentina tra campo e novità: "Viola Park? Avere un Centro Sportivo "unico" dove puoi tenere sott'occhio tutte le squadre giovanili è importante, capisci in quali aspetti i giovani possano migliorare. Da giovane ho avuto la fortuna di allenarmi e immedesimarmi nei giocatori della prima squadra, averli vicini questo servirà per trasformare i loro sogni in realtà. In quel modo sarebbero controllati tutti i giorni e i dirigenti non si devono spostare da un campo di allenamento all'altro. Quanti punti può portare? Stare in un Centro Sportivo così può incidere per tutto il gruppo: stai insieme, fai squadra e costruisci lì dentro il tuo campionato e la tua classifica. L'Atalanta con Zingonia ha tracciato la strada per alzare l'asticella, è un posto bellissimo e Gasperini va sempre a vedere gli allenamenti dei più giovani per scovare qualche talento da lanciare".