Stasera torna 30° minuto su Italia 7 e su Violanews

Torna stasera la 15a edizione di 30° minuto con Simone Pagnini

Parte questa sera la nuova stagione di 30esimo minuto da quest'anno in onda su Italia 7. A condurre come sempre Simone Pagnini coadiuvato in studio dal direttore Fabrizio Manfredini e Francesco Flachi. In collegamento via Skype il mitico Avvocato Massimo Magli . 30' Minuto ha cambiato emittente ed orario ,ma resta sempre la nostra simpatia nel parlare di calcio. Vi aspettiamo il tutto anche in streaming su VIOLANEWS.