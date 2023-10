Flachi: “La Fiorentina si adatta meglio a Nzola. Gli esterni sono bloccati”

"Delle volte la squadra si deve mettere a disposizione dell'attaccante. Se uno è abituato a fare gol lo fa. Beltran è un giocatore che attacca molto la profondità, cosa che la Fiorentina gli offre poco. La squadra si adatta meglio alla caratteristiche di Nzola. Su di lui c'era un po' di pressione, la si accusa anche mentalmente e giochi condizionato. Ha sfruttato l'occasione lunedì, se la Fiorentina trova una punta da 15 gol di può veder qualcosa di intressante. Gli esterni sono bloccati mentalmente, a meno che non entri e non sei determinante poi la partita dopo esci e non giochi. Nico ha accusato molto il mondiale saltato, gli ha portato un po' di ripensamenti. Ora è diventato devastante, davanti non si riesce a vedere un attacco che va a mille."