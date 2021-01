Flachi: “La Fiorentina ha trovato equilibrio ma fatica quando attacca. Ora è il momento…”

Francesco Flachi è intervenuto al Pentasport per commentare il pareggio tra Fiorentina e Bologna:

Dopo il risultato di Torino mi aspettavo qualcosa di più contro il Bologna, dobbiamo però tenere conto che in campo ci sono anche gli altri. La Fiorentina fatica negli spazi chiusi, Ribery a volte diventa troppo prevedibile, al centro mancano attaccanti e centrocampisti che non riescono a rientrare con continuità in area di rigore. Facciamo fatica a concludere, si attacca con pochi calciatori e Vlahovic resta troppo isolato in avanti. Poi la Fiorentina calcia troppo poco in porta e crea occasioni poco pericolose. Prandelli è stato bravo a trovare i giusti equilibri, ma ora è il momento di dare qualcosa in più, anche se mancano dei giocatori di spicco che riescano a puntare gli avversari. A questa Fiorentina sta mancando anche il miglior Castrovilli