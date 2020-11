Flachi: “La Fiorentina fatica a livello mentale. Ribery non è quello dell’anno scorso”

L’ex viola Francesco Flachi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

La Fiorentina sta facendo fatica a livello mentale, il risultato positivo di Udine poteva riportare tranquillità ma non è stato così. Fino al momento del gol la Fiorentina è stata all’altezza del Milan. In questo momento la squadra si deve parlare e fare gruppo, inoltre la squadra deve imparare a leggere i momenti della partita, è il momento di dare il 150%. Ribery non lo vedo quello dell’anno scorso, non lo vedo arrabbiarsi quando è il momento, tutti sappiamo quello che può dare a questa squadra, spero che stia pagando a livello fisico e che non abbia mollato. I senatori devono essere uniti, questa squadra può fare molto di più