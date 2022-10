Flachi: “Jovic ha ritrovato fiducia, il ragazzo c’è.”

"Credo che la prestazione di giovedì possa dare davvero fiducia alla squadra, ci voleva , arrivare così contro una squadra forte come la Lazio è importante. La partita in Scozia di Koaumè e Jovic è stata di livello. Luka potrebbe aver ritrovato la fiducia, il ragazzo c'è, sa far giocare bene la squadra e ha una grande tecnica."Oggi la partita si potrebbe giocare nei duelli individuali, sono fiducioso per la prestazione della viola. La Lazio può mettere in difficoltà la fiorentina con la propria qualità davanti, ma allo stesso tempo concede in difesa. Se la squadra di Italiano gioca con i ritmi alti può fare una grande partita." Sui recuperi fisici: "Milenkovic è fondamentale per la nostra difesa, è un leader vocale e chi gioca con lui rende di più, la nostra fascia destra deve essere fondamentale, abbiamo impostato la squadra su Nico e Dodò, speriamo di poterli avere al meglio il prima possibile."