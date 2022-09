Flachi: “In attacco manca cattiveria. Jovic e Cabral possono giocare insieme”

"Strano che una squadra come la Fiorentina abbia il problema del gol, ha sempre creato molto, vedo una mancanza di cattiveria nel concretizzare le occasioni. Jovic e Cabral, secondo me, non sono prime punte, non hanno la mentalità per giocare spalle alla porta; non vorrei che la troppa tattica opprima la loro libertà in campo. Per caratteristiche fisiche e tecniche potrebbero coesistere. Rispetto allo scorso anno servirà trovare imprevedibilità per essere pericoloso in zona gol, altrimenti ti contrastano bene perché ti conoscono. Acquisto top Jovic, flop mi auguro nessuno ma se devo dire un nome scelgo Mandragora".