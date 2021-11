Flachi: “Impensabile in estate fare tre gol in un’ora al Milan. Società brava”

Il punto di Flachi sulla Fiorentina, dai meriti di Italiano a quelli della società che ha creduto in alcuni giocatori che si erano svalutati

Qualche mese fa era impensabile pensare che questa squadra segnasse tre gol al Milan in un'ora, Italiano è stato bravo a lavorare sulla testa di giocatori che non sembravano così forti ed ha rivitalizzato tutto lo spogliatoio. Con questi tre punti abbiamo cancellato il passo falso di Venezia, adesso ci aspettano partite più semplici e qualsiasi cosa è possibile. Ma anche nelle sconfitte, la squadra non ha mai subito e se fino a gennaio le cose andassero bene, la proprietà può dare un'ulteriore spinta grazie anche all'entusiasmo della gente. E bisogna dire brava alla società che ha creduto in alcuni giocatori, adesso basta aggiungerne tre e non più 6/7 per dare noia a quelle lassù".