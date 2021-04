Flachi: “Ieri è mancato Ribery. Urge fare punti nelle prossime due”

Intervenuto a Radio Bruno, Francesco Flachi ha commentato la sconfitta di ieri della Fiorentina, da cui l’ex viola ha tratto indicazioni positive: “Vlahovic? E’ migliorato sia come singolo sia nel gioco di squadra, ha dimostrato di essere determinante anche senza Ribery. Speriamo che i suoi gol possano portare alla salvezza perché le partite da giocare sono tante. Atalanta? Ieri abbiamo subito abbastanza, ma era questa la partita che ci si aspettava da una Fiorentina che nel secondo tempo è stata brava a non abbattersi: dobbiamo ripartire da lì. Calendario? Meglio non guardarlo… Serve fare punti contro Sassuolo e Verona, due squadre che non hanno niente da giocarsi, perché poi arriveranno squadre in lotta per la Champions e il Cagliari. Otto punti di vantaggio sui sardi sono tanti, ma serve stare attenti e concentrati e soprattutto che Ribery torni carico perché ha la personalità per creare occasioni e nel primo tempo di ieri la sua assenza si è sentita. Poi siamo stati bravi a reagire e ad approfittare del calo dell’Atalanta, ma come altre volte ci siamo fatti riprendere. Allenatore? Sarri sarebbe il massimo, viene da squadre forti e tanti giocatori lo possono seguire, per ora la Fiorentina forse non può accontentarlo. Dal nuovo tecnico si capiranno i programmi futuri, ma per la storia la Fiorentina deve stare tra le prime sei”.

Giocato alla pari? No. Possesso, tiri, corner: i numeri sono schiaccianti