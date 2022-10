Flachi: “Fiorentina troppo prevedibile. Esultanza Jovic? Ora deve dimostrare”

"Esultanza polemica di Jovic? Non bello, ora deve dimostrare. Capitò anche a me, chiesi scusa ai tifosi e poi feci dieci gol. Non capisco perché esultare in quel modo, goditi il momento. Tatticamente parlando la Fiorentina ha bisogno di un piano B, ormai è troppo prevedibile perché non gioca a cento all'ora. Venuti? Situazioni che fanno parte del calcio e non fanno piacere, ma devi avere la personalità per reagire, la parola finale poi spetta al campo".