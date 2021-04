Flachi duro: “Adesso scendano in campo i giocatori che hanno meno paura”

Francesco Flachi parla della difficile situazione della Fiorentina

Il noto ex calciatore e tifoso della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "La situazione non è per niente facile, il match con il Sassuolo ha confermato le fragilità della squadra. Si pensava che questa squadra potesse fare meglio di quello che sta facendo, ricordiamoci che il presidente così come i giocatori ci sono ma possono andare i via, i tifosi ci sono sempre. Cagliari, Torino e Benevento hanno qualcosa in più della Fiorentina in questo momento. Alla base c'è un problema grosso. Servirebbe qualcosa di nuovo come un cambiamento di modulo, ora deve giocare chi ha meno paura. La Fiorentina in questo momento è ultima per motivazioni. Con la paura anche il giocatore più forte può andare in difficoltà".