Mercato in uscita: Callejon ha ancora estimatori in Spagna

Il Granada, rivelazione in questa stagione di Europa League, potrebbe tornare alla carica per lo spagnolo. E la Fiorentina difficilmente farà muro

Alle prese con una stagione disastrosa, Josè Maria Callejon continua ad avere estimatori soprattutto in Spagna. Nonostante abbia lasciato il suo Paese ormai dal 2013. Secondo quanto scrivono alcuni media iberici, tra cui Gol Digital, l'esterno ex Napoli interessa ancora al Granada che già lo aveva corteggiato la scorsa estate, prima che il giocatore dicesse sì alla ricca proposta (oltre 2 milioni netti) della Fiorentina. Ottavo nella Liga e rivelazione di questa edizione dell'Europa League (ha perso con il Manchester United ai Quarti dopo aver eliminato il Napoli), il Granada potrebbe fare un nuovo tentativo a giugno per Callejon, bussando alla porta della Fiorentina a cui il giocatore è legato per un'altra stagione. Ma la sua valutazione è ormai precipitata...