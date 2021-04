Un altro dato negativo a proposito di Josè Maria Callejon: su La Nazione leggiamo che il sito Transfermarkt ha stimato la svalutazione dell’ala nel 74% del suo valore. Il giocatore è valutato appena 2,5 milioni di euro. Peggio di lui solo Javier Pastore della Roma, con il 75% di calo. Per lo spagnolo, solo 15 presenze senza gol in campionato, solo una gioia in Coppa Italia contro il Padova.