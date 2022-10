Flachi: “Batistuta? Uno stimolo per tutti i giocatori, ma ruolo da definire”

Oggi ha parlato così in esclusiva al Pentasport l'ex attaccante viola Francesco Flachi in vista della partita di domenica a Bergamo: "L'Atalanta ha cambiato un po' il proprio gioco, porta meno giocatori davanti, è più equilibrata dietro e cerca di verticalizzare in modo più rapido per sfruttare le caratteristiche dei suoi giocatori offensivi. Sull'attacco dei viola invece? In genere squadra che vince non si cambia, ma Italiano ci ha spesso sorpreso. Kouamè ha portato altre soluzioni offensive, come una maggiore profondità. La sosta può aver aiutato a cercare di risolvere alcune difficoltà mentali di questo inizio, domani contro quest'Atalanta sarà fondamentale velocizzare la manovra per prendere di sorpresa la loro difesa".