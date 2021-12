Firicano: “Torreira insostituibile, Callejon sembrava quello di Napoli”

L'ex viola elogia la Fiorentina ma mette in guardia la squadra: "Se si vuole ambire all'Europa queste letture vanno fatte meglio"

L'ex viola Aldo Firicano è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, queste le sue dichiarazioni: "Gran merito per questa Fiorentina, che può ancora migliorare, va a Italiano. Ci sono state delle sbavature ieri a livello difensivo, in particolare il posizionamento sulla rete di Gabbiadini non era perfetto. Anche nel finale la Samp avrebbe potuto segnare in un paio di occasioni, queste cose non devono accadere. Se si vuole ambire all'Europa queste letture vanno fatte meglio, ma Italiano ha fatto miracoli sia tatticamente che a livello mentale".