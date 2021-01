Firicano: “Ribery incognita, tanto forte quanto fragile. Servono rinforzi in attacco. Callejon…”

Aldo Firicano, ex difensore viola, ha parlato a Radio Sportiva: “Contro il Cagliari è una vittoria che vale più di tre punti. La Fiorentina si toglie dalla melma e si mette in una posizione più rassicurante, ora ha una classifica anche più bella da vedere. Ovviamente è una squadra da rinforzare, ma la ritrovata serenità potrebbe nascondere le incertezze avute fin qui. Mercato? A prescindere dalle cessioni la Fiorentina deve rinforzarsi con giocatori dinamici, perché la tecnica c’è già. In attacco c’è l’incognita Ribery, tanto forte quanto fragile. Mi preoccuperei quindi di inserire qualcosa in attacco. Callejon? Ci si aspetta molto di più. Forse il modulo non esalta le sue caratteristiche, forse non è più giovanissimo, ci sono tante componenti che stanno incidendo. Anche lui, però, deve metterci del suo, il linguaggio del corpo spesso non è stato esaltante”.

