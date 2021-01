Dal centro sportivo: gruppo diviso dopo il Cagliari. Le condizioni di Pezzella e Ribery

Lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro il Cagliari e seduta regolare per chi invece non ha giocato. Si è svolta così la seduta odierna di allenamento della Fiorentina. Novità sulle condizioni di German Pezzella, uscito per infortunio proprio contro i sardi. L’argentino non si è allenato e in queste ore sarà sottoposto a accertamenti per valutare l’entità del problema fisico. Per quanto riguarda Franck Ribery, che invece aveva alzato bandiera bianca cinque giorni fa contro la Lazio, prosegue nel lavoro individuale e domani svolgerà un ulteriore test per capire se potrà essere convocato mercoledì contro l’Inter. Presenti al centro sportivo il dg Barone e il ds Pradè, che seguono squadra e mercato dal quartier generale fiorentino. Domani altro allenamento fissato alle 11.

