Firenze piange Hamrin. Le FOTO dal funerale dell’Uccellino

Si sta tenendo proprio in questi minuti la cerimonia funebre, nella suggestiva cornice di San Miniato al Monte, del leggendario Kurt Hamrin. Una giornata grigia, quasi come se anche il cielo di Firenze fosse triste per la dipartita del campione, in cui in tanti sono accorsi a salutare per l'ultima volta Hamrin. Vi mostriamo alcuni scatti realizzati dal nostro inviato.