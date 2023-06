Il Pentasport di Radio Bruno, trasmetterà in diretta dalle 13.00 fino a notte fonda per raccontarvi tutta la giornata viola. E dalle 21.00 il racconto del match tra Fiorentina e West Ham

Seconda finale per la Fiorentina di Italiano. E dopo l'Inter ecco il West Ham. Il Pentasport di Radio Bruno trasmetterà in diretta dalle 13.00 fino a notte fonda per raccontarvi tutta la giornata viola. Ospiti, interviste e contenuti esclusivi dagli inviati a Praga. Ovviamente, dalle 21.00, il commento della gara tra Fiorentina e West Ham. In questo modo, Radio Bruno starà vicino ai tifosi viola e alla Fiorentina in questa giornata fondamentale.