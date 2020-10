Fiorentina, vittoria ma i problemi restano: l’analisi del Corriere della Sera

Un estratto dell’articolo di Alessandro Bocci per il Corriere della Sera su Fiorentina-Udinese:

La vittoria dei viola è preziosa, ma i problemi restano. L’attacco è leggero, Callejon (all’esordio da titolare) in ritardo di condizione, la squadra è senza equilibrio e l’infortunio di Pezzella compromette i meccanismi di una difesa che ha incassato 10 gol in 5 partite. Iachini deve fare di più e in fretta. Servono maggiore equilibrio, solidità in mezzo al campo e personalità nel gestire i momenti delicati.