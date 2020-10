La Gazzetta dello Sport ha letto così la partita di ieri: “Un successo che regala un timido sorriso a patron Commisso e consolida, almeno per il momento, la panchina di Beppe Iachini. Ma quanta fatica per i viola, incapaci, come accaduto contro lo Spezia, di gestire il vantaggio, Non a caso, oltre a Castrovilli, il migliore in campo è stato Dragowski“.

La Rosea sottolinea che c’è ancora molto da fare…

CASTROVILLI INCANTA DAVANTI AL CT MANCINI