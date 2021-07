I tifosi sempre al fianco della Fiorentina: quasi 500 spettatori per la gara contro i veneti

Sono 489 i tifosi che hanno scelto di assistere all'ultima amichevole della Fiorentina a Moena. Buona risposta dunque dei supporter viola per questa ultima sgambata dei gigliati in Val di Fassa, in linea con le presenze delle altre gare.