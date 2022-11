Fiorentina, ufficiale: nuova amichevole fissata per i ragazzi di Aquilani

Nuovo test in programma per la squadra di Aquilani

Tramite una nota ufficiale la Fiorentina ha annunciato che giovedì andrà in scena il test amichevole tra Primavera e Athletic Calenzano:

"ACF Fiorentina comunica che la Primavera Viola affronterà in amichevole la Prima Squadra dell'Athletic Calenzano. La partita verrà disputata giovedì 1 dicembre alle ore 15,00 c/o impianto sportivo “Paolo Magnolfi” – Via di Le Prata, 1 – Località Calenzano (FI). L'incontro sarà aperto a pubblico e stampa".