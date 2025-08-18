La Fiorentina annuncia la partnership con Q8 come Proud Partner, una collaborazione che rafforza l’impegno del Club in tema di responsabilità sociale e sostenibilità.
Fiorentina, ufficiale la nuova partnership: come ne beneficerà il club
Grazie all’accordo, Q8 metterà a disposizione un bus che accompagnerà gli studenti delle scuole fiorentine in visita al Viola Park e supporterà la Fiorentina Women in tutte le trasferte stagionali, con l’obiettivo di promuovere il calcio femminile e sensibilizzare le nuove generazioni.
Enrico Peruzzo, Revenue Director di ACF Fiorentina, ha commentato:"Con Q8 al nostro fianco possiamo sostenere la crescita del calcio femminile e avvicinare tanti giovani alla realtà del nostro Club. È un impegno concreto che unisce sport, educazione e sostenibilità."
Q8, tra i principali player italiani nel settore energia, conferma così la propria strategia orientata alla tutela ambientale, allo sviluppo sociale e alla crescita sostenibile.
