Fiorentina, ufficiale la nuova partnership: come ne beneficerà il club

Grazie all’accordo, Q8 metterà a disposizione un bus che accompagnerà gli studenti delle scuole fiorentine in visita al Viola Park e supporterà la Fiorentina Women in tutte le trasferte stagionali , con l’obiettivo di promuovere il calcio femminile e sensibilizzare le nuove generazioni.

Enrico Peruzzo, Revenue Director di ACF Fiorentina, ha commentato:"Con Q8 al nostro fianco possiamo sostenere la crescita del calcio femminile e avvicinare tanti giovani alla realtà del nostro Club. È un impegno concreto che unisce sport, educazione e sostenibilità."