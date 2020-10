Fiorentina-Udinese, tifosi seduti troppo vicino? L’intervento della società dopo pochi minuti

Alcune immagini di Fiorentina-Udinese, trasmesse in tv, hanno destato un po’ di preoccupazione perché i mille spettatori in tribuna sembrava seduti troppo vicini uno all’altro. Così la società, consapevole della situazione che si era creata ad inizio gara in quanto gli steward dopo che hanno instradato e controllato gli eventuali assembramenti lungo il tragitto dall’ingresso alle scale di accesso della tribuna, è intervenuta per controllare e rinforzare tutta la parte spalti per evitare ciò che è successo. Quasi totalità delle persone, essendo congiunti, pensavano di poter stare accanto lasciando poi degli spazi liberi adiacenti non essendo più in vigore l’ordinanza regionale che prevedeva il divieto anche ai congiunti di dover stare distanti (compresi i ragazzini e bambini). Dopo pochi minuti dall’inizio gara il personale della Fiorentina si è recato nel Settore di Maratona per controllare la zona di tribuna e con l’intervento degli steward tutte le persone si sono accomodate al proprio posto. Si parla della porzione di Tribuna accanto alla Tribuna Autorità dove lo spazio utilizzabile era di una poltrona ogni due (50%) rispettando la distanza di un metro bocca-bocca. Gli spettatori durante poi tutta la gara, compreso l’uscita a blocchi si è comportata egregiamente evitando assembramenti di sorta, soprattutto nella coda dell’intervallo per andare nei bagni che erano contingentati a venti persone per volta.

FIORENTINA-PADOVA NON SARA’ TRASMESSA IN TV: ACF AL LAVORO PER UNA (DIFFICILE) SOLUZIONE