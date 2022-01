Fiorentina-Udinese, il GS non esclude il 3-0: decisione ASL non impediva la trasferta

L'Udinese avrà tempo una settimana per trasmettere "ogni elemento utile a chiarire e confermare la situazione"

Una settimana per fornire ulteriore documentazione a sostegno della decisione di non partire per Firenze, dopodiché la Lega Serie A avrà a disposizione altri tre giorni "controdedurre e fornire ulteriori elementi dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante (l'Udinese, ndr)". Questo in sintesi il contenuto della nota del Giudice Sportivo in merito a Fiorentina-Udinese, gara valevole per la ventesima giornata di Serie A che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 6 gennaio al Franchi.

Secondo il Giudice Sportivo, il provvedimento della ASL, come quello dell'ASU Friuli Centrale, "non inibiva di per sé al gruppo squadra in quanto tale la disputa dell'incontro, bensì imponeva limitazioni (seppur gravose) ai soli soggetti in posizione di quarantena/autosorveglianza, oltre ai soggetti in isolamento in quanto positivi". Per questo motivo, all'Udinese viene chiesto di trasmettere entro sette giorni "ogni elemento utile a chiarire e confermare la situazione descritta nel ricorso e quella dei giocatori effettivamente disponibili per la gara.