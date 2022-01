Fiorentina-Udinese, info rimborsi: ecco come muoversi

La nota della Fiorentina per le richieste di rimborso. Rimangono validi per la ripetizione sia i biglietti che il Christmas Pack

Per coloro che non richiederanno il rimborso dei biglietti, i tagliandi acquistati saranno validi per l’eventuale ripetizione della gara. In attesa di ulteriori definitive disposizioni da parte degli organi competenti riguardo la gara in oggetto, si comunica che anche i Christmas Pack sottoscritti rimangono comunque validi per la ripetizione della gara.