Fiorentina-Twente, che tempo farà al Franchi?

Le previsioni meteo per la serata di domani lasciano pochi dubbi. Ecco cosa dicono per la città di Firenze.

Dopo 2002 giorni tornano le competizioni europee al Franchi con la Fiorentina che scenderà in campo alle 21 contro il Twente. Gara temuta giustamente da tutto lo staff viola per l’ottimo score detenuto in questa primissima parte di stagione dal team olandese, ma anche dai tifosi che dovranno fare i conti anche con una giornata che si prevede molto ricca di pioggia. Qui sotto le previsioni stilate a poco più di 24 ore dall’inizio della partita che lasciano poco spazio a dubbi: secondo l’app Meteo & Radar dalle 17 alle 23 le probabilità di pioggia a Firenze sono del 90%. Non resta quindi che rispolverare gli impermeabili tanto cari, si fa per dire, agli spettatori di Maratona e curva Fiesole.