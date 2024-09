Le direttive del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di Fiorentina-The New Saints del 3 ottobre

In occasione della sfida in programma il prossimo 3 ottobre tra Fiorentina e The New Saints, per la prima gara ufficiale della nuova Conference League, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, insieme al consiglio delle Forze di polizia, ha adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. il quale prevede il divieto (dalle ore 14:00 del 2 ottobre alle 7:00 del 4 ottobre) di: