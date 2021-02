Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali: out Castrovilli, ci sono gli ex viola

Fiorentina e Spezia si affrontano al Franchi per fare un ulteriore passo verso la salvezza. Le due squadre arrivano alla sfida con stati d’animo diametralmente opposti: due sconfitte per la Fiorentina (Inter e Sampdoria), due vittorie per gli Aquilotti (Sassuolo e la grande impresa col Milan). Due i punti che separano le due squadre in favore degli ospiti, occasione dunque per i viola di guadagnare una posizione in classifica vincendo. Prandelli conferma la difesa vista cinque giorni fa a Marassi, ma opera un cambio in mediana: fuori Castrovilli, dentro il rientrante Sofyan Amrabat. Sempre out Ribery, sarà ancora Kouamé a far da spalla a Vlahovic in avanti. Nello Spezia ci sono i due ex viola Agudelo e Saponara, mentre i due assenti in difesa, Erlic e Bastoni, vengono sostituiti da Chabot e Marchizza.

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Kouamé, Vlahovic.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara.