Fiorentina, si è spento l’ex preparatore dei portieri Giorgio Pellizzaro

Lutto per la Fiorentina. Si è spento un ex preparatore di portieri viola

È scomparso oggi all'età di 77 anni Giorgio Pellizzaro, ex preparatore dei portieri della Fiorentina. Nato a Mantova, Pellizzaro ha militato in Serie A con le maglie di Mantova, Sampdoria, Catanzaro e Brescia. Legato a Claudio Ranieri, suo ex compagno di squadra al Catanzaro, ha collaborato con lui in diverse esperienze da allenatore, ricoprendo il ruolo di preparatore dei portieri sin dai primi anni '90 a Napoli. Insieme a Ranieri, ha lavorato anche alla Fiorentina dal 1993 al 1997, contribuendo alla crescita di un talento come Francesco Toldo.